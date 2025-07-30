Удмуртия заняла 2-е место в ПФО по вводу жилья в эксплуатацию в январе-июне

Показатель ввода жилья в эксплуатацию на 1 тыс. жителей в Удмуртии составил 525,3 кв. м в январе-мае, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По этому значению республика заняла второе место в ПФО, уступив Татарстану в значении на 31,1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии в первом полугодии 2025 года было введено 752 тыс. кв. м жилья, что на 2% больше, чем в 2024 году. На душу населения этот показатель составил 527 кв. м, что на 47,6% выше среднероссийского уровня.