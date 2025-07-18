Ввод жилья в Удмуртии увеличился на 2% в первом полугодии

В Удмуртии в первом полугодии 2025 года было введено 752 тыс. кв. м. жилья, что на 2% больше, чем в 2024 году, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». На душу населения этот показатель составил 527 кв. м, что на 47,6% выше среднероссийского уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на общее снижение объемов ввода на 2,4% как многоквартирных домов, так и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по стране, в Удмуртии объемы ввода жилья девелоперами, не учитывая ИЖС, увеличились на 36% год к году.

«В первом полугодии 2025-го снижение ввода. Зафиксировано уже не только у девелоперов, но и в ИЖС. Текущая динамика не укладывается в планы по увеличению объемов строительства на 1,5-2% в год с целью выйти на 120 млн кв.м. в год»,— комментирует эксперт портала Елена Бобровская.

Напомним, застройщики Ижевска вывели в продажу на рынок первичной недвижимости (РПН) за первое полугодие 89,8 тыс. кв. м, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно — 2 тыс. лотов.