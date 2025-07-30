Сбои в работе терминалов оплаты проезда наблюдаются в Ижевске

В общественном транспорте Ижевска наблюдаются сбои в работе терминалов оплаты проезда из-за ограничений мобильного интернета в городе и некоторых районах Удмуртии, сообщает пресс-служба «ИПОПАТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жителям рекомендуют пополнять транспортные карты и продлевать проездные билеты через мобильное приложение «Стриж» или в отделениях «Датабанка». При использовании других сервисов рекомендуется производить оплату заблаговременно.

Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время. «В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы»,— написал премьер-министр региона.