Жители Петербурга готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,4 млн рублей

В ближайшие полгода 8% петербуржцев планируют приобрести автомобиль и рассчитывают в среднем потратить на его покупку около 1,4 млн рублей. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «СберСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, 77% жителей Петербурга присматриваются к подержанным авто и в среднем планируют потратить на покупку 700 тыс. рублей. Приобрести новую машину намереваются 13% водителей, выделяя на нее в три раза больше средств — до 2,2 млн рублей. Еще 10% респондентов не смогли определиться, какой вариант им импонирует больше. При этом 19% намерены оформить автокредит — в среднем на три года.

Главными факторами при выборе автомобиля для опрошенных петербуржцев стали соотношение цены и качества (54%), мощность двигателя (29%), надежность и прочность (16%), а также практичность и удобство (15%). Наименее значимы оказались дизайн (3%) и престиж марки машины (2%). Наиболее предпочтительны для покупки седаны — в них заинтересована половина (52%) жителей города, универсалы (17%), внедорожники (9%), кроссоверы (7%) и хэтчбеки (4%). Меньше всего интересны купе и минивэны — их указали по 1% опрошенных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на машины старше 15 лет приходится 34% от общего автопарка. Автомобилей соответствующего возраста в городе на Неве сейчас немногих больше 550 тысяч. При этом 22% из них составляют модели марки Lada.

Андрей Цедрик