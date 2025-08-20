Сегодня исполняется 73 года генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Сергей Викторович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш жизненный и профессиональный путь — достойный пример служения Отечеству. Вы посвятили себя защите интересов страны, развитию ее промышленности и формированию передовых технологических направлений. Благодаря Вашему опыту и управленческому таланту госкорпорация «Ростех» стала одним из локомотивов научно-технического прогресса и индустриального развития России. Особо хочу отметить Ваш личный вклад в раскрытие потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, внедрение инноваций и развитие экспорта высокотехнологичной продукции. От всей души благодарю Вас за многолетнюю совместную работу и желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо нашей Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»