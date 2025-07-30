В Белгороде беспилотник ударил по жилой многоэтажке

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА в региональной столице. По словам чиновника, дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад, остекление порядка 10 квартир, а также 24 автомобиля во дворе. Предварительно, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Следующая фотография 1 / 4 Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора белгородской области

Глава региона отметил, что заметил одну серьезную проблему: «Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй». Жители часто этого не понимают, добавил он.

«Необходимо... применять более четкий алгоритм действий для мирного населения после атаки беспилотника ВСУ», — считает губернатор. Он пояснил, что следует «через громкоговорители предупреждать покидать место атаки». «А мирное население должно находиться в закрытых помещениях, которые относительно безопасны, — добавил Вячеслав Гладков. — Ванные комнаты без окон, подъезды с глухими стенами».

Минобороны РФ заявило, что с 00:00 мск до 03:50 мск средства ПВО уничтожили три БПЛА над территорией Брянской области. Об атаках в Белгородской области ведомство сегодня еще не сообщало.