Из-за атаки дронов на Дону без электричества остаются 2,8 тысячи человек

После ночной атаки в Сальске без электричества остаются 2,8 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Социальные объекты к электроснабжению подключены, идут восстановительные работы.

Атака беспилотников произошла в ночь на 29 июля. В результате случившегося погибли три человека – один мирный житель и два сапера Росгвардии. Оказалась повреждена инфраструктура железнодорожной станции, из-за чего временно ограничили движение поездов. Его возобновили к полудню по временной схеме.

Мария Хоперская