Башкультнаследие проводит проверку после представления прокуратуры

В Управлении по государственной охране подтвердили получение представления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

«В управлении проводится проверка в отношении должностных лиц подведомственных учреждений»,— говорится в ответе начальника Башкультнаследия Салавата Кулбахтина на запрос «Ъ-Уфы».

8 июля прокуратура Башкирии направила руководителю Башкультнаследия Салавату Кулбахтину представление о нарушении требований федерального законодательства. Как писал «Ъ-Уфа», претензии надзорного ведомства адресованы подведомственному управлению Научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия (ОКН). По мнению надзорного ведомства, учреждение использовало субсидию, выделенную ему на проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, не по целевому назначению.

Также, по данным «Ъ-Уфа», в представлении прокуратуры отмечается, что учреждение приняло не выполненные работы по сохранению Дома Поликарпова на Коммунистической улице в Уфе. Кроме того, как установило надзорное ведомство, подведомственный Башкультнаследию государственный заповедник «Шульган-Таш» выплатил из субсидии 1,1 млн руб. зарплаты специалисту по закупкам, который фактически в учреждении не работал.

Наталья Балыкова