Прокуратура пришла за культурой

Как стало известно «Ъ», 8 июля прокуратура Башкирии направила руководителю Башкультнаследия Салавату Кулбахтину представление о нарушении требований федерального законодательства. Основные претензии надзорного ведомства адресованы подведомственному управлению Научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия (ОКН). В прокуратуре отмечают, что учреждение нарушает законодательство при распоряжении бюджетными средствами. В Башкультнаследии вчера ситуацию не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Башкирии нашла нарушения при содержании памятников культуры

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Прокуратура Башкирии нашла нарушения при содержании памятников культуры

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии предостерегла руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Салавата Кулбахтина от нарушений федерального законодательства при расходовании бюджетных средств, направив ему соответствующее представление (копия имеется в распоряжении «Ъ»).

По данным «Ъ», в надзорном ведомстве полагают, что в подведомственном Башкультнаследию Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия (НПЦ) используют средства субсидии не по целевому назначению.

НПЦ — крупнейшая в регионе организация, выполняющая полный комплекс научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, говорится на официальном сайте центра. Он занимается выявлением, учетом, инвентаризацией и мониторингом объектов культурного наследия, разрабатывает проекты зон их охраны, устанавливает границы их территорий, режимы использования земель внутри этих зон. Также НПЦ контролирует работы по сохранению ОКН, обследует их, занимается научно-исследовательской, изыскательской, проектной деятельностью и так далее, проводит полевые археологические исследования, организует конференции, симпозиумы, семинары и другие мероприятия по вопросам, связанным с государственной охраной, сохранением и использованием ОКН. Директор центра — Данир Гайнуллин.

По данным «Ъ», проверка прокуратуры вскрыла факты причинения ущерба республиканскому бюджету и недостаточный контроль Башкультнаследия за деятельностью подведомственной организации. В числе нарушений — формально заключенные в 2022–2023 годах договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия. Эти исследования НПЦ заказывал у другого подведомственного Башкультнаследию ГБУ «Историко-культурный музей-заповедник "Древняя Уфа"». Фактически их не проводили, а сэкономленные средства центр тратил на надбавки к зарплате сотрудников и командировочные.

Также выяснилось, что «Древняя Уфа» заказала 50 актов историко-культурных экспертиз заместителю директора НПЦ Диму Абдулгужину. Цена договоров составила 1 руб., оплата по ним не проводилась, а акты не могут быть признаны действительными.

Кроме этого, заказанные учреждением услуги по определению границ объектов археологического наследия на территории музея-заповедника Ирендык прошли без открытого листа (разрешения Минкульта РФ), а отчеты по ним составили сотрудники НПЦ.

В сентябре 2024 года центр заключил с ООО «Росстань» контракт стоимостью 32,4 млн руб. на работы по сохранению Дома Поликарпова на Коммунистической улице в Уфе. Часть объемов не была выполнена, но принята господином Гайнуллиным, указано в представлении.

Также прокуратура установила, что без надлежащего контроля Башкультнаследия государственный заповедник «Шульган-Таш» выплатил из субсидии 1,1 млн руб. зарплаты специалисту по закупкам, который в учреждении не работал и трудовые обязанности не исполнял.

В представлении заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев требует немедленно устранить нарушения закона и не допускать их в будущем, а также привлечь виновных сотрудников к ответственности.

По данным «Ъ», прокурорской проверке предшествовали неоднократные жалобы архзащитников, указывавших в частности, на многочисленные нарушения при выполнении государственных историко-культурных экспертиз ОКН. Также заявители отмечали, что в большей части заключений господин Абдулгужин отказал во включении зданий в реестр ОКН, что позволило их сносить и застраивать исторические кварталы Уфы высотками.

В прокуратуре Башкирии вчера претензии к Башкульнаследию не прокомментировали, факт направленного в управление документа, копия которого оказалась в распоряжении «Ъ», не подтвердили.

В Башкультнаследии на запрос о том, планируют ли в ведомстве исправлять нарушения, не ответили.

Наталья Балыкова