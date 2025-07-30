В России снижается средняя площадь продаваемых квартир на первичном рынке

В июле средняя площадь проданной квартиры в новостройке в целом по России составила 50,4 кв. м, что на 2% меньше год к году, подсчитали в «ЦИАН Аналитике». Самое заметное сокращение по итогам первой половины года аналитики фиксируют в Чебоксарах, где средняя площадь на первичном рынке жилья упала на 10% год к году, до 57,5 кв. м. В Кирове этот показатель снизился на 9%, до 50,5 кв. м, в Ярославле и Липецке — на 7%, соответственно до 51,3 кв. м и 53,6 кв. м.

Покупательная способность населения значительно уменьшилась после повышения ключевой ставки ЦБ и завершения летом 2024 года массовой программы льготной ипотеки. Без нее покупка жилья стала практически недоступной, констатирует руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелоперской компании «Главстрой» Елизавета Родина.

Тем временем на рынке высокобюджетных новостроек фиксируется обратный тренд: по итогам первого полугодия средняя площадь первичного жилья в элитном сегменте возросла на 5% год к году, до 80 кв. м, в новостройках класса премиум — на 4%, до 76 кв. м, подсчитали в Whitewill. По данным «Intermark Городская недвижимость», в январе—июне объем сделок на первичном рынке элитного жилья Москвы увеличился на 51% год к году, до 160 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Новостройки режут по жилому».