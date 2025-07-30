Удмуртия увеличила поставки лесопродукции в регионы России на 16% за год

73,42 тыс. куб. м лесопродукции вывезено из Удмуртии в различные регионы России с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 28 июля специалисты управления проконтролировали отправку 68 куб. м лесопродукции в Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 1,5 тыс. куб. м древесной щепы отправили из Удмуртии в Нижегородскую область с начала года. В июле специалисты управления проконтролировали отправку 80 куб. м щепы из ели.