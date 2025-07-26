1,5 тысячи кубометров щепы отправили из Удмуртии в Нижегородскую область

1,5 тыс. куб. м древесной щепы отправили из Удмуртии в Нижегородскую область с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. В июле специалисты управления проконтролировали отправку 80 куб. м щепы из ели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Напомним, с начала года из Удмуртии отправили 61,4 тыс. куб. м лесопродукции в другие регионы РФ с начала 2025 года, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го.