В Ставропольском крае за год цена на школьный набор выросла на 8%

Средняя стоимость школьного набора в Ставропольском крае в июне-июле этого года составила 17,1 тыс. руб., на 8% превысив прошлогодние показатели. Об этом сообщили РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В минимальный набор вещей входят форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей и пенал. В целом по России цена такого набора 16,2 тыс. руб.

Стоимость пенала (с предметами канцелярии) выросла на 21% и составила 1,1 тыс. руб., набор карандашей/ручек — на 35% до 429 руб., набор тетрадей — на 17%, до 459 руб.

Цена школьной формы выросла на 6% и составила 3,1 тыс. руб, дневник подорожал на 12%, до 149 руб., школьная блузка/рубашка — на 7%, до 1,1 тыс.руб., детские брюки/юбка — на 7%, до 949 руб., детские кроссовки — на 13%, до 2,1 тыс. руб., детские туфли/ботинки — на 10%, до 2,1 тыс. руб., детская футболка — на 10%, до 621 руб.

Мария Хоперская