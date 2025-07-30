Улицу Матросова в Салехарде закроют на месяц

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на месяц планируется закрыть движение на улице Матросова ради ремонта коммуникационных сетей, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ремонт будет проходить у перекрестка с улицей Ямальская, работы проведет «Салехарэнерго». На этот период изменится схема движения общественного транспорта: автобусы будут доезжать до перекрестка улиц Ямальская — Зои Космодемьянской и поворачивать на улицу Зои Космодемьянской.

Ранее в Салехарде ограничивали проезд на улице Патрикеева. Движение было закрыто с 9 по 28 июля от дома для выполнения работ по прокладке сетей напорной канализации.

Ирина Пичурина