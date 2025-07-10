В Салехарде улицу Патрикеева перекроют до конца июля

Улицу Патрикеева в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируют перекрыть почти до конца месяца, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение будет закрыто с 9 по 28 июля от дома №13 до дома №17 для выполнения работ по прокладке сетей напорной канализации.

Напомним, в начале лета в Салехарде стартовали дорожные работы. В течение сезона в городе собираются отремонтировать 21 участок общей протяженностью почти 12,3 км.

Ирина Пичурина