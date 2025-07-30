На трассе в Красноярском крае украли 700 тонн асфальта
В Красноярском крае похитили 700 т асфальта, снятого с трассы в ходе ремонта. О краже сообщило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Работы идут в Емельяновском районе края на автомобильной дороге, соединяющей Красноярск и Енисейск. В ходе них был сформирован бурт из 700 т сфрезерованного асфальтобетонного покрытия. Его планировалось использовать в ходе дальнейших ремонтов.
«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона. Мы призываем всех быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. Полиция уже занимается расследованием»,— говорится в пресс-релизе компании.