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На трассе в Красноярском крае украли 700 тонн асфальта

В Красноярском крае похитили 700 т асфальта, снятого с трассы в ходе ремонта. О краже сообщило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Работы идут в Емельяновском районе края на автомобильной дороге, соединяющей Красноярск и Енисейск. В ходе них был сформирован бурт из 700 т сфрезерованного асфальтобетонного покрытия. Его планировалось использовать в ходе дальнейших ремонтов.

«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона. Мы призываем всех быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. Полиция уже занимается расследованием»,— говорится в пресс-релизе компании.

Валерий Лавский

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