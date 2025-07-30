В салате ярославских производителей найдены пестициды

В июле 2025 года Россельхознадзор выявил превышение пестицидов в листовом салате из Ярославской области, сообщили в ведомстве. В двух хозяйствах региона взяли пробы, которые исследовали в Тверском филиале ВНИИЗЖ. Эксперты нашли вещества, запрещенные для этой культуры в России, включая металаксил-М (мефеноксам), флуопирам и ципроконазол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Россельхознадзор предупредил производителей о необходимости соблюдать законы. Информация о нарушениях направлена в Роспотребнадзор по Ярославской области для дальнейших мер.

Ведомство подчеркнуло, что продолжает контролировать безопасность сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить здоровье граждан и обеспечить соблюдение требований при использовании пестицидов и агрохимикатов.

Антон Голицын