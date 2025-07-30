Свердловские подростки на самокате устроили ДТП в Тюмени

В Тюмени электросамокат и автомобиль ВАЗ столкнулись на пешеходном переходе на ул. Полевой, 14, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. На самокате ехали подростки, один из них пострадал в ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел 28 июля. По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на кикшериноговом электросамокате с 16-летним пассажиром. Они пересекали переход на запрещающий свет светофора. 20-летний водитель ВАЗ заявил, что не заметил подростков и в момент столкновения почувствовал удар. В результате аварии пострадал пассажир самоката, получивший травму ноги.

Оба подростка прибыли в Тюмень из поселка Тугулым Свердловской области.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах травмирования 83-летней пенсионерки в Тюмени. Согласно данным Госавтоинспекции по региону, ее на пешеходом переходе на ул. Василия Подшибякина в Тюмени сбила 15-летняя водительница электросамоката.

Ирина Пичурина