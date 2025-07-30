Первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы ЕАО стала Мария Костюк

Избирком Еврейской автономии на очередном заседании принял решение о регистрации кандидата на должность губернатора Марии Костюк, сообщается в Telegram-канале комиссии. Госпожа Костюк исполняет обязанности губернатора, выдвинута региональным отделением «Единой России».

На заседании ей было вручено удостоверение кандидата.

Сегодня в регионе завершается срок подачи документов на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы. Вчера документы представили претенденты от партии «Родина» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Ранее это сделали кандидаты от ЛДПР, КПКР, «Новых людей» и КПРФ.

В комиссию пока не поступали документы Дмитрия Ведерникова («Зеленые») и Владимира Дудина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Дарья Балобанова, Биробиджан