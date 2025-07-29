Нетаньяху предупредил Великобританию, что Палестина «будет угрожать ей завтра»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера признать Палестину как государство, передает Reuters. По его словам, так страна поддерживает «чудовищный терроризм» ХАМАСА и «наказывает» его жертв.

«Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра»,— добавил господин Нетаньяху.

25 июля премьер-министр Израиля также осудил решение властей Франции признать Палестину в сентябре. Он заявил, что оно «вознаграждает террор» и представляет собой угрозу существованию Израиля.