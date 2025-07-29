Три мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ в белгородском селе

В селе Нежеголь Белгородской области дрон атаковал грузовик. В результате пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из них лишился руки, двое других получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.

Господин Гладков также отметил, что беспилотники атаковали и другие населенные пункты региона: Белянку, Уразово, Графовку и Зозулям. В шебекинском округе дрон ВСУ ударил по автомобилю с семьей. Пострадавшие мужчину и женщину проходят обследование в больнице.