Гладков: дрон ВСУ ударил по автомобилю с семьей в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадала супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы подразделения «Орлан». Муж пострадавшей позже самостоятельно обратился за медицинской помощью с диагнозом минно-взрывная травма и осколочное ранение спины. В настоящее время оба проходят обследование.

Автомобиль, на котором находилась семья, получил повреждения в результате удара с беспилотника.

Позднее губернатор сообщил о еще одном ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе. На этот раз пострадал мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.