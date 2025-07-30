Средняя площадь квартир в сделках на первичном рынке в России в январе—июне 2025 года

Локация Площадь (кв. м) Изменение год к году (кв. м) Омск 52 –3,3 Волгоград 47 –2,9 Пермь 48 –1,7 Нижний Новгород 54 –1,4 Казань 52 –1,1 Ростов-на-Дону 50 –1,1 Красноярск 51 –0,7 Московская область 43 –0,6 Воронеж 53 –0,5 Санкт-Петербург 39 –0,4 Уфа 47 –0,3 Екатеринбург 49 –0,2 Москва 49 +0,4 Новосибирск 52 +0,4 Самара 60 +0,7 Челябинск 50 +0,8 Ленинградская область 41 +1,9 Краснодар 47 +2,3