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Коммерсантъ FM
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Средняя площадь квартир в сделках на первичном рынке в России в январе—июне 2025 года

Локация Площадь (кв. м) Изменение год к году (кв. м)
Омск 52 –3,3
Волгоград 47 –2,9
Пермь 48 –1,7
Нижний Новгород 54 –1,4
Казань 52 –1,1
Ростов-на-Дону 50 –1,1
Красноярск 51 –0,7
Московская область 43 –0,6
Воронеж 53 –0,5
Санкт-Петербург 39 –0,4
Уфа 47 –0,3
Екатеринбург 49 –0,2
Москва 49 +0,4
Новосибирск 52 +0,4
Самара 60 +0,7
Челябинск 50 +0,8
Ленинградская область 41 +1,9
Краснодар 47 +2,3

Источник: «ЦИАН.Аналитика».

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