УФАС обязало «"Да" аптеку» в Петербурге устранить нарушение правил конкуренции

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение ООО «Гармония здоровья Северная столица», допустившего, по мнению антимонопольной службы, нарушение закона о защите конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «"Да" аптека» на проспекте Испытателей, д. 31, корпус 1 в Приморском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» «"Да" аптека» на проспекте Испытателей, д. 31, корпус 1 в Приморском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в региональном управлении ведомства, с жалобой на компанию, управляющую сетью «"Да" аптека», обратились представители АО «Петербургские аптеки». Фармацевты пожаловались, что их конкуренты размещают плакаты с негативной оценкой деятельности заявителя. «"Да" аптека» у нас дешевле всегда, а не только в среду и пятницу»,— такое объявление вызвало вопросы у «Петербургских аптек».

В антимонопольной службе напомнили, что ст. 14.3 Закона о защите конкуренции содержит запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим.

В итоге ООО «Гармония здоровья Северная столица» наказано предупреждением. В срок до 1 сентября всю некорректную информацию компанию обязали снять с размещения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в работе сети аптек «Столички» в Петербурге и Москве произошел сбой: некоторые точки оказались закрыты.

Андрей Цедрик