В Ставропольском крае собрали уже 9,7 млн т зерна
В Ставропольском крае продолжается уборочная кампания. Из 2,2 млн га собрано уже 97%. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Валовой сбор зерна достиг отметки в 9,7 млн т, а средняя урожайность — 44,5 центнера с гектара. Показатели при этом значительно превышают прошлогодние.
Вместе с тем, аграриям продолжает поступать господдержка. Из запланированных на этот год 5,9 млрд руб., сельхозпредприятиям уже выделено 3,1 млрд руб.