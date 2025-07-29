В Ставропольском крае собрали уже 9,7 млн т зерна

В Ставропольском крае продолжается уборочная кампания. Из 2,2 млн га собрано уже 97%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Валовой сбор зерна достиг отметки в 9,7 млн т, а средняя урожайность — 44,5 центнера с гектара. Показатели при этом значительно превышают прошлогодние.

Вместе с тем, аграриям продолжает поступать господдержка. Из запланированных на этот год 5,9 млрд руб., сельхозпредприятиям уже выделено 3,1 млрд руб.

Мария Хоперская