Исторические особняки тащат из-под охраны

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий регионы правом исключать исторические здания из федерального реестра объектов культурного наследия, а в случае если собственник такого здания более десяти лет его не реставрировал — безвозмездно изымать через суд. Как поясняют предложившие поправки депутаты Новгородской облдумы, в Великом Новгороде, Валдае и других городах находится множество аварийных памятников культуры, владельцы которых «уклоняются» от ремонта. Эксперт предупреждает, что наделение регионов новым правом может «в разы» сократить количество памятников в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятники, которые не реставрировались более десяти лет, депутаты предлагают изымать по решению суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Памятники, которые не реставрировались более десяти лет, депутаты предлагают изымать по решению суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новгородские законодатели предлагают внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ». В действующей редакции ст. 23 этого закона говорится, что из реестра объектов культурного наследия (ОКН) памятники регионального значения исключают после обращения местных властей, но решение об этом принимает Минкульт РФ. Законопроект наделяет таким правом региональную администрацию, участие федеральных министерств при этом требоваться не будет. В случае исключения из реестра охранный статус ОКН с объекта снимается. «Такой подход позволит осуществить гибкость и мобильность в принятии решений об исключении объектов культурного наследия в случае их полной физической утраты или утраты ими историко-культурной ценности»,— поясняют депутаты.

Еще одной поправкой предлагается дополнить ст. 54 закона, в которой сейчас записаны «специальные основания прекращений прав собственности» на объект. Новгородский парламент предлагает вписать в нее норму, позволяющую считать выморочным и изымать безвозмездно по решению суда ОКН, если его собственник более десяти лет «не принимал мер по сохранению объекта».

В пояснительной записке говорится, что на территории Новгородской области расположено 5 тыс. ОКН, при этом есть «значительное количество» приватизированных объектов в аварийном состоянии. Здания-памятники сосредоточены на центральных улицах Великого Новгорода, Валдая, Боровичей и других туристических городов области, их собственников не раз штрафовали и выносили судебные решения, обязывающие привести особняки в порядок, но те «уклоняются от принятия мер по сохранению объектов», поясняют новгородские депутаты. Это негативно сказывается не только на ОКН, но и на облике «каждого исторического города, препятствует созданию комфортной городской среды и развитию туризма», сетуют новгородские законодатели, поясняя, зачем им нужны права исключать здания из федерального реестра и изымать их через суд.

В федеральном реестре ОКН сейчас находится 158,5 тыс. особняков, церквей, зданий и памятников культуры. В конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будет проведена работа по инвентаризации ОКН для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот. По его словам, ОКН в стране в основном находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, но есть и памятники культуры, требующие серьезных вложений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в мае этого года заявлял, что 128 ОКН передано по решению правительственной комиссии в компанию «Дом.РФ». Ее представители, в свою очередь, накануне жаловались на слушаниях в Совете федерации (см. “Ъ” от 29 июля), что инвесторы из-за высоких вложений и низкой окупаемости «не берут объекты даже за один рубль».

«Проблема существует, есть объекты, которые десятилетиями за кем-то числятся»,— поясняет координатор общественного движения «Архнадзор» (выступает за сохранение исторических памятников) Константин Михайлов. Предложенная Новгородской областью инициатива наделить регионы дополнительным правом возникает «далеко не первый раз», и всякий раз она отвергалась Госдумой и Минкультом РФ, объясняет эксперт. «Сейчас памятники защищает сложность процедуры исключения из реестра, когда требуется согласие правительства РФ и Минкульта. Региональные же органы охраны памятников гораздо в более жесткой степени подчинены местным администрациям. И если исчезнет федеральный фильтр, число охраняемых государством памятников уменьшится в разы»,— полагает господин Михайлов.

Эксперт напоминает, что процедура изъятия ОКН у собственников и сейчас предусмотрена законом — через процедуру принудительного выкупа. «Но собственники скрываются от нее годами, в отдельных случаях много лет уходило на их поиски по всему миру. Такая лобовая мера, как безвозмездное изъятие объектов, вряд ли их дисциплинирует: собственники опять будут уклоняться от судов»,— считает господин Михайлов.

Александр Воронов