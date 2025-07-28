Исторические особняки заколачивают рекомендациями

В России выявлено около 1,4 тыс. исторических особняков и памятников в неудовлетворительном состоянии. Это следует из проведенной Росимуществом инвентаризации, результаты которой были представлены в Совете федерации. Их реставрация обойдется в 2 трлн руб., сообщили в Министерстве культуры РФ, но таких денег в бюджете нет. Сенаторы советуют в этой ситуации реставрировать объекты в местах с большим турпотоком, а остальные консервировать, сооружая временную кровлю и забивая окна и двери деревом и фанерой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Результаты инвентаризации Росимущества на слушаниях в Совете федерации о консервации и реставрации объектов культурного наследия (ОКН) представил глава сенатского комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Так, в федеральной собственности насчитывается 1395 таких объектов в аварийном состоянии, в том числе более 600 церквей.

Господин Кутепов уточнил, что в основном исторические здания находятся внутри Золотого кольца, но все требуют работ по реставрации или консервации. Призвав регионы определить «их судьбу до конца года», составив «дорожную карту» «по каждому объекту», сенатор выразил готовность делиться с местными властями критериями включения в список по консервации и разъяснять «порядок подготовки документов» для подобных действий.

Реставрация всех 1395 аварийных исторических зданий обойдется в 2 трлн руб., сообщил на слушаниях замглавы Минкульта РФ Владимир Осинцев, дав понять, что в федеральном бюджете «столько денег нет».

«Мы одни не справимся с этой задачей, нам нужны и регионы, и инвесторы»,— добавил он. По словам господина Осинцева, ежегодно ведомство выделяет 750 млн руб. на консервацию объектов культурного наследия. Но и этих средств хватает лишь на 55 объектов, тогда как «ежедневно мы получаем 400–500 заявок» на подобные работы.

«Раньше говорили — все надо реставрировать. Но это неверно! Надо реставрировать объекты, которые будут использоваться»,— заявил член сенатского комитета по экономической политике Игорь Тресков. По его словам, смысл ремонтировать сейчас имеет лишь ОКН «в городах с большим турпотоком». Тогда как «церкви в полях, в бывших поселениях, где нет ни одного человека», равно как и объекты в местах без турпотоков надо консервировать. Из выступления Владимира Осинцева также следовало, что в Минкульте отдают приоритет в реставрации объектам вблизи туристических маршрутов, в «опорных населенных пунктах» или вблизи действующих церквей. В пример он привел полуразрушенную церковь в «деревне на пять домов» в Орловской области: восстанавливать, по словам замминистра культуры РФ, ее нецелесообразно из-за того, что в 10 км расположен другой действующий храм. «Надо ее законсервировать, оставить для наших потомков, может быть, даже сделать там QR-код»,— добавил господин Осинцев.

Господин Тресков предложил и схему консервации: сооружать над объектом временную кровлю, а двери и окна заколачивать деревянными или фанерными щитами.

Глава Росимущества Вадим Яковенко на слушаниях сообщил, что консервация предотвратит дальнейшее разрушение объектов. Господин Осинцев назвал консервацию «временной мерой» до тех пор, пока не будут определены реставраторы зданий. «Однажды придет их срок, и мы к ним подойдем»,— туманно добавил Игорь Тресков. При этом он дал понять, что аварийных ОКН в России «сильно больше», чем упомянутые 1,4 тыс. зданий. В пример он привел Троицкую церковь 1782 года постройки в тверской деревне Могилевка.

В конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работа по инвентаризации ОКН будет проведена для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот. По его словам, в стране насчитывается порядка 160 тыс. ОКН, в основном в хорошем или удовлетворительном состоянии, но есть и памятники культуры, требующие серьезных вложений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в мае 2025 года заявлял, что 128 ОКН передано правительственной комиссией компании «Дом.РФ»: 112 объектов было реализовано на торгах, а 14 зданий уже восстановлено. И. о управляющего директора «Дом.РФ» Юлия Бровченко посетовала на слушаниях, что инвесторы из-за высоких вложений и низкой окупаемости «не берут объекты даже за 1 руб.», поэтому компания разработала схему, «позволяющую объединять ОКН с другим привлекательным лотом». Соответствующий законопроект, разрешающий проводить комбинированные торги, внесен в правительство РФ, добавила госпожа Бровченко.

Александр Воронов