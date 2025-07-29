Теннисистка Блинкова уступила Касаткиной на турнире WTA 1000 в Монреале

81-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова проиграла Дарье Касаткиной, выступающей под флагом Австралии, во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Монреале. Призовой фонд соревнований превышает $5,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Блинкова

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Анна Блинкова

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Касаткиной, занимающей 18-е место в рейтинге WTA. До марта 2025 года теннисистка представляла Россию. Следующая соперница Касаткиной определится в матче между украинкой Мартой Костюк и чешкой Маркетой Вондроусовой.

Турнир завершится 8 августа. Его действующей победительницей является американская теннисистка Джессика Пегула.

Таисия Орлова