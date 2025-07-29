Газопровод в Дегтярном переулке планируют реконструировать за 164 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции газопровода в историческом центре города. На обновление инженерных сетей, расположенных в локации: Дегтярный переулок — от Новгородской улицы до Дегтярного переулка д. 28, планируется потратить 164,2 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет реконструировать газопроводы среднего и низкого давления, построив на время проведения работ технологическую (временную) сеть протяженностью 220,5 погонных метра. Сдать объект заказчику требуется не позднее середины ноября 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 11 августа 2025 года. Итоги тендера подведут 14 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запустили тоннелепроходческий комплекс для строительства второй нитки газопровода высокого давления 1-ой Восточной магистрали, проходящего под Невой в створе проспекта Обуховской Обороны и Малоохтинского проспекта.

Андрей Цедрик