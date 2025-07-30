Очередники, ожидающие улучшения жилищных условий, могут получить квартиры от города в ближайшие пять лет, заявил вчера председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод. При этом ранее Смольный заявлял, что планирует в этом году предоставить около 3 тыс. квартир льготным категориям граждан и очередникам общей очереди, а в прошлом году было выдано 2,5 тыс. квартир. С такими темпами и с учетом снижения объемов нового строительства эксперты оценивают обещания Смольного как слишком оптимистичные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В эфире радио «Комсомольская правда» глава жилищного комитета Денис Удод рассказал, что общее количество людей в очереди на жилье в Петербурге сегодня составляет менее 65 тыс., а еще пять лет назад их было более 125 тыс. Сократив очередь за последнюю пятилетку наполовину, город планирует за следующие пять лет решить квартирный вопрос оставшихся очередников. По словам господина Удода, такая амбициозная задача поставлена губернатором.

Весной Смольный сообщал, что собирается передать в этом году 2953 квартиры ветеранам боевых действий, льготным категориям граждан и очередникам общей очереди (см. «Ъ-СПб» от 18.04.2025). На приобретение жилья бюджет города выделит 19,3 млрд рублей. В прошлом году петербургское правительство направляло на улучшение условий проживания 23 млрд рублей и выделило 2544 квартиры (ожидается, что в этом году объем финансирования будет увеличен).

На момент подготовки материала в пресс-службе жилкомитета не прокомментировали, каким образом с учетом текущего объема передачи социального жилья город планирует устранить очередь в течение пяти лет. Президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов согласен, что сокращение очереди на 82% за пятилетие действительно существенно. «Но динамика нестабильна: несмотря на увеличение финансирования, в прошлом году объем предоставленного жилья снизился на 15% к предыдущему году (до 394 тыс. кв. м, по данным Петростата). В нынешнем и 2026–2027 годах запланировано уменьшение бюджетных расходов, поэтому рапорты о скором решении жилищной проблемы преждевременны»,— заключает эксперт, добавляя, что очередь движется крайне медленно: 83,4% семей состоят на учете более 10 лет.

Нельзя не учитывать снижение объемов нового строительства, продолжает господин Страхов. В прошлом году доля предоставленного очередникам жилья в новостройках была рекордно низкой — всего 28%. «То есть у города все меньше пространства для маневра и больше зависимости от вторичного рынка»,— рассуждает он. К тому же львиную долю очередников составляют жители коммуналок (40,2 тыс. семей, или 57,5%). «В правовом и имущественном плане это наиболее сложные кейсы, которые придется решать еще многие годы»,— думает президент Фонда развития городского самоуправления «1870».

«Ъ-СПб» уже писал, что в 2024 году город оказал содействие по переезду из коммунальных квартир 1366 семьям. За пять последних лет в Петербурге расселено 9,4 тыс. коммунальных квартир, жилищные условия улучшили 24,9 тыс. семей. В 2025–2027 годах Смольный планирует расселить еще 6 тыс. коммуналок, предоставив отдельное жилье 12 тыс. семей и направив на эти цели из городского бюджета 5,6 млрд рублей. Сейчас в городе насчитывается примерно 58 тыс. коммунальных квартир. При текущих темпах на расселение такого объема старого жилья уйдут десятилетия.

Александра Тен