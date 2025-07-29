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В Красногвардейском округе в результате аварии погиб водитель легковушки

В Красногвардейском округе в аварии погиб 55-летний водитель Лада Гранта. ДТП случилось днем 29 июля на 239 километре автодороги «Ростов-на-Дону-Ставрополь», сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, автомобилист не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии также пострадала 50-летняя пассажирка. С травмами ее доставили в медучреждение.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

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