Гарвард последовал примеру

Гарвардский университет выплатит $500 млн для сделки с властями США. Урегулирование обвинений в антисемитизме и нарушении гражданских прав обойдется Гарварду вдвое дороже, чем Колумбийскому университету. Там для решения конфликта с Белым домом готовы выплатить $200 млн, узнала газета The New York Times. Какие конкретно штрафы покроют $500 млн, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Гарвард также не хочет выплачивать сумму федеральному правительству напрямую — обсуждения условий все еще ведутся. Среди прочего власти требовали, чтобы в вузе постоянно присутствовал внешний наблюдатель. Однако руководство университета посчитало такую меру нарушением академической свободы. Выпускник Гарварда и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов указал на неустойчивое положение университета — его администрация подвергается давлению властей и собственных профессоров:

«У федерального правительства есть ограниченные полномочия вторгаться в автономию университета, когда нарушаются основные права и свободы граждан. Но в данном случае речь идет о финансировании, которое составляет порядка $2 млрд в год — достаточно большая сумма. Администрация Гарвардского университета находится под двойным давлением, во-первых, со стороны федерального правительства в лице администрации Трампа, во-вторых, со стороны своих профессоров, студентов, которые требуют признавать автономию университета. Колумбийский университет оказался более чувствительным к давлению, потому что для него потеря федерального финансирования будет серьезной. Гарвард же более стабилен за счет своего фонда, который, конечно, не является панацеей против такой широкомасштабной атаки, но все-таки в какой-то степени позволяет демпфировать некоторые финансовые колебания. После того как Гарвард стал сопротивляться, он получил дополнительное признание в академической среде. Но, с другой стороны, крупные доноры, в том числе корпоративные, довольно осторожно смотрят на эту ситуацию, потому что для них важно, чтобы университет взаимодействовал с правительством».

Попытки вузов судиться с правительством США в ответ пока кажутся неудачными. Суд отклонил ответный иск Колумбийского университета — именно поэтому там приняли решение выплатить $220 млн. Администрация Гарварда опасается противостояния с Трампом, считает юрист-международник Сергей Водолагин: «Я думаю, что это результат переговоров — предложение со стороны истца, какой-то компромисс с ответчиком. Много это или мало для университета? Гарвардский и Колумбийский университеты — ведущие мировые научные центры. Они имеют частное финансирование, поэтому они себе могут позволить такие выплаты, хотя, конечно, сумма огромная. Я не исключаю, что они пытаются сделать так, чтобы эти деньги пошли не в администрацию. Может быть, они пытаются эти деньги получить в качестве компенсации, потому что сейчас это финансирование сокращено. Скорее всего, эти иски администрации президента будут удовлетворены. Университеты посчитали, что, скорее всего, они проиграют иски, и поэтому согласились заплатить администрации президента».

Трамп называл Гарвард «угрозой демократии», а также обвинял в антисемитизме и «вокизме» — идеологии продвижения социальных меньшинств. К кампании президента присоединились и национальные институты, например, по исследованию рака и по поддержке здравоохранения. В мае американская администрация заморозила $3 млрд из финансирования университета, а всего фонд насчитывал более $50 млрд. Вуз подал два иска к правительству — из-за сокращения бюджета и запрета на прием иностранных студентов по обмену.

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Александра Майданская