Московская сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке

Сервисы ООО «Медицинская клиника " Семейный доктор"» подверглись хакерской атаке. Из-за сбоя временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, однако прием пациентов ведется, а записаться в клинику можно по телефону.

Как сообщила в Telegram компания «Альфа-Центр Здоровья», которая, как и ООО «Медицинская клиника " Семейный доктор"» управляется «Медициной АльфаСтрахования», на данный момент сбой уже нейтрализован. Утечки данных не произошло. «Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы»,— говорится в сообщении.

При этом другая компания – АО «Семейный доктор», управляющая сетью клиник с похожим названием — работает штатно. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам»,— говорится на сайте сети.

Ранее сегодня из-за технического сбоя крупные сети аптек «Неофарм» и «Столички» приостановили бронирование товаров через сайты, а также работу части офлайн-точек. Причина сбоя пока неизвестна.

За последний месяц сразу несколько крупных российских компаний, включая «Аэрофлот», испытали серьезные проблемы в работе из-за хакерских атак.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фармацевтов атаковали вирусами».

Виктория Колганова