«Соллерс Алабуга» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск

Заводы «Соллерс Алабуга» и «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) ушли в корпоративный отпуск. Он продлится с 28 июля до 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Соллерс».

Во время корпоративного отпуска на производственных площадках предприятий проведут техобслуживание оборудования. Также планируется реализация мероприятий по инвестиционным проектам.

При этом отгрузка готовой продукции будет проводиться в штатном режиме. Производство автомобилей продолжится на заводах с 4 августа.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал о том, что компания сократила производственную программу в 2025 году на фоне падения авторынка. Подробнее — в материале «Автомобили копятся на складах».

Диана Соловьёва