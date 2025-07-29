Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге после обрушения трехэтажного офисного здания возбудили дело

В Екатеринбурге обрушилось трехэтажное офисное здание

После обрушения части офисного здания в Екатеринбурге СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

«Проводится осмотр с применением современной кримтехники, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, изымается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия»,— сообщили в пресс-службе СКР.

В МЧС России сообщали, что спасатели эвакуировали 24 человека, под завалами пострадавших не нашли. По словам полковника МВД Свердловской области Валерия Горелых, 12 человек самостоятельно покинули здание. Прокуратура начала проверку.

Новости компаний Все