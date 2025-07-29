В Екатеринбурге после обрушения трехэтажного офисного здания возбудили дело

После обрушения части офисного здания в Екатеринбурге СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

«Проводится осмотр с применением современной кримтехники, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, изымается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия»,— сообщили в пресс-службе СКР.

В МЧС России сообщали, что спасатели эвакуировали 24 человека, под завалами пострадавших не нашли. По словам полковника МВД Свердловской области Валерия Горелых, 12 человек самостоятельно покинули здание. Прокуратура начала проверку.