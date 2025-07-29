Противоречия нежного возраста

Как следует из опроса ИНСАП РАНХиГС, россияне хотели бы завести больше одного ребенка, однако готовы делать это ближе к 30 годам. Продолжающийся сдвиг календаря рождений, в свою очередь, требует более тщательной медицинской поддержки репродуктивных планов, и зачастую семьи могут не успеть их реализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Молодые россияне традиционно хотели бы видеть в своей семье двоих детей, однако, поскольку возраст первого рождения неуклонно повышается, они не всегда успевают реализовать эти планы. Такой вывод можно сделать из исследования «Демографические ориентации молодежи, сформированные в условиях институциональной стабильности к началу 2020-х годов», опубликованного в журнале «Мир России» за авторством старшего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Дмитрия Логинова. Эмпирической базой исследования выступают данные социологического опроса населения страны в возрасте 18–35 лет, реализованного ИНСАП РАНХиГС в 2019 году. Выборка является репрезентативной для данной возрастной когорты россиян.

Напомним, повышение числа рождений в пересчете на одну женщину было продекларировано как одна из национальных целей РФ — с планом нарастить показатель до 1,6 ребенка на женщину (сейчас — 1,4).

Для этого правительство запустило нацпроект «Семья», а также ряд дополнительных мер, призванных улучшить благосостояние семей с детьми (подробнее см. “Ъ” от 17 июля).

Как отмечает автор исследования, год его проведения как раз позволяет оценить репродуктивные установки россиян, которые сформировались в относительно благополучный с экономической точки зрения период после 2005 года и «очищены» от влияния таких кризисных факторов, как пандемия коронавируса или социально-экономическая нестабильность 2022 года. Впрочем, даже с учетом позитивной динамики благосостояния в целом представления россиян о семье, браке и детях соответствуют концепции второго демографического перехода, который постепенно происходит в различных странах мира с конца XX века.

Так, три четверти опрошенной ИНСАП молодежи проживает вне родительской семьи. В каждой более старшей возрастной группе доля проживающих отдельно от родителей повышается, при этом важно отметить, что даже среди наиболее молодых (18–22 года) доля таковых превышает 50%. Уровень материальной обеспеченности и наличие стабильного дохода принципиально на этот показатель не влияют, что, вероятно, обусловлено поддержкой родителями более половины опрошенных в этом возрасте.

При этом вне брака и постоянного партнерства проживают 40% молодежной когорты.

В каждой более старшей группе подобная практика становится все менее распространенной, снижаясь до 20% в возрасте 32–35 лет. В постоянном незарегистрированном партнерстве пребывают 18% опрошенных, а среди возрастной группы 23–27 лет и жителей мегаполисов актуализация такой практики максимизирована на уровне, превышающем 20%. При этом надо отметить, что только четверть из пребывающих в незарегистрированном партнерстве не планирует регистрации брака в будущем, для большинства же молодых людей подобная практика представляется промежуточным жизненным этапом, предполагающим последующее официальное оформление семьи.

Отсутствие детей (на момент опроса это характеризует около половины респондентов) является временным состоянием для подавляющего большинства представителей молодежной когорты.

Деторождение, безусловно, воспроизводится в качестве абсолютной социальной нормы, и большинство не имеющих детей молодых людей планируют деторождение в будущем.

Модальный показатель, к которому стремится молодежь,— это двое детей, при этом готовность к большему числу деторождений при наличии соответствующих условий становится достаточно массовой, а декларирование стратегии «чайлдфри», напротив, характеризует крайне узкие группы молодежи. Однако ориентация на ранние деторождения распространена крайне незначительно, и чем выше уровень образования, тем чаще в оптимальной модели появления первого ребенка присутствует сравнительно старший возраст обоих родителей. В представлениях только около 15% опрошенных оптимальный возраст появления первого ребенка у мужчин составляет менее 25 лет, тогда как почти треть молодых людей склонны отодвигать этот возраст как минимум к тридцатилетию. По очевидным причинам приоритетный возраст материнства существенно смещен вниз по сравнению с отцовским, но при этом раннее деторождение (до 21 года) видится хорошим вариантом лишь для 15% респондентов.

Сдвиг календаря рождений, который происходит в результате таких установок, зачастую противоречит репродуктивным возможностям, которые с возрастом все еще могут значительно осложниться. В итоге часть планов, связанных с появлением в семье больше чем одного ребенка, могут не реализоваться, хотя правительство, пытаясь бороться с этой тенденцией, будет внедрять в рамках нацпроекта «Здоровье» различные меры поддержания фертильности.

Анастасия Мануйлова