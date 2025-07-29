ЦБ повысил курс доллара почти на три рубля

Центробанк России установил курс доллара на 30 июля выше 82 руб.. Это на 2,64 руб. больше, чем показатель на 29 июля.

Официальный курс юаня составил 11,1209 руб. Китайская валюта подорожала на 31 коп. Курс евро ЦБ повысил на 1 руб. 79 коп., до 94,9976 руб. следует из данных на сайте регулятора.

26 июля Банка России снизил ключевую ставку, что негативно сказалось на курсе рубля. Тогда, по итогам пятничных торгов, внебиржевой курс вырос на 50 коп. и составил 79,76 руб. ЦБ установил курс на субботу в размере 79,55 руб./$. 28 июля ЦБ оставил курс рубля ниже 80 руб.