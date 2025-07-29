Нижегородские школьные чаты с сентября начнут переводить в госмессенджер Max

Сервис для общения учителей, детей и родителей «Сферум» переведут из «ВКонтакте» в новый российский мессенджер Max. В нижегородских школах перенос начнется в сентябре, сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он отметил, что после перехода «Сферум» сохранит все свои функции. Групповые чаты перенесутся в Max автоматически, если зарегистрироваться по тому же номеру телефона, что был указан в «Сферуме».

Как писал «Ъ», закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня. Max разработала компания VK. Платформа позволит передавать персональные данные с «Госуслуг» и удостоверять личность через цифровой ID.

Елена Ковалева