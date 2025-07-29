Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Пакистана и получила серьезные травмы, сообщает Sddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаура Дальмайер

Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters Лаура Дальмайер

Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters

Инцидент произошел 28 июля. Дальмайер поднималась на пик Лайла (6 096 м). На высоте 5 700 м она попала под камнепад, ее напарник вызвал спасателей. Сообщается, что из-за сохраняющегося риска камнепадов экстренные службы не могут добраться до Дальмайер. Вертолетный облет показал, что спортсменка получила серьезные травмы.

Лауре Дальмайер 31 год. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она завоевала две золотые и одну бронзовую медаль. Также она является семикратной чемпионкой мира. В 2019 году Дальмайер объявила о завершении карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации.

Таисия Орлова