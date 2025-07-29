Суд оставил в силе штраф белгородской пенсионерке за оскорбление президента

Белгородский облсуд накануне отклонил жалобу жительницы Старого Оскола на решение местного горсуда о назначении ей штрафа в 35 тыс. руб. за оскорбление президента Владимира Путина. Информация об этом появилась в картотеке облсуда.

Экс-главреда местного издания, ныне пенсионерку Ларису Чащину признали виновной в мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, максимальное наказание — штраф в 100 тыс. руб.) за оскорбление органов власти. Ее адвокат Ерлан Назаров отказался комментировать «Ъ-Черноземье» решение апелляционной инстанции.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с мая 2023 года по июнь 2024 года Лариса Чащина разместила в нескольких Telegram-каналах оскорбительные высказывания, адресованные президенту Владимиру Путину, заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и находящемся на тот момент на должности министра обороны Сергею Шойгу.

В апреле жителю Шебекина Белгородской области за оскорбление президента в Telegram назначили штраф в 70 тыс. руб.

Кабира Гасанова