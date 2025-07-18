Белгородскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление президента в Telegram

Старооскольский городской суд Белгородской области признал жительницу региона Ларису Чащину виновной в мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, максимальное наказание — штраф в 100 тыс. руб.) за оскорбление органов власти. Неработающую пенсионерку приговорили к штрафу в 35 тыс. руб. Это следует из постановления суда.

Как установил суд, с мая 2023 года по июнь 2024 года Лариса Чащина разместила в ряде Telegram-каналов оскорбительные комментарии в адрес президента Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и находящегося в тот момент на должности министра обороны Сергея Шойгу.

Лариса Чащина признала вину. Она совершила административное правонарушение впервые, поэтому защитник просил назначить ей штраф в 15 тыс. руб.

В середине июля жителю Воронежской области присудили 400 тыс. штрафа за призывы к насилию над губернатором и представителями мэрии города.

Кабира Гасанова