Не состоялись торги на кредитную линию на 300 млн рублей для «РКС-Тамбов»

Признаны несостоявшимися объявленные ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы») торги по выбору банка для открытия кредитной линии с лимитом в 300 млн руб. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что была подана только одна заявка. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Начальная цена составляла 224,9 млн руб. По условиям закупки, срок действия кредитной линии — не менее 1 095 дней. Максимальная процентная ставка была установлена на уровне суммы ключевой ставки и 5% годовых.

Согласно извещению о проведении тендера, кредит необходим для финансирования затрат на исполнение концессионного соглашения по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Тамбове, а также — текущей деятельности компании, погашения задолженности, зарплаты сотрудникам.

По собственным данным, «РКС-Тамбов» до конца 2025 года собирается инвестировать более 50 млн руб. в модернизацию илоуплотнителя на очистных сооружениях.

Обновление оборудования должно повысить эффективность очистки сточных вод: тяжелые примеси будут лучше удаляться из стоков и направляться на механическое обезвоживание и последующую утилизацию. Кроме того, процесс очистки станет более энергоэффективным.

В рамках проекта предполагается обновить бетонные и стальные конструкции, заменить трубопровод, соединяющий илоуплотнитель с иловой насосной станцией, а также автоматизировать систему илоочистки.

Концессия между властями Тамбова и структурой «РКС» была заключена в 2021 году сроком на 30 лет. Компания заявляла о планах вложить в развитие коммунальной инфраструктуры города 4,1 млрд руб., а также — инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь