Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали в районе Ладожского озера значительное потепление, из-за чего меняется ледовое покрытие водоема. По заключению ученых, перестройка ледового режима озера связано с глобальным изменением климата Земли в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ладожское озеро

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ладожское озеро

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В исследовании ученые проанализировали изменения температуры воздуха и воды в озере, а также рассчитали продолжительность теплого сезона и ледового покрова. В расчетах использовались данные, собранные в период с 1897 по 2024 год. Согласно результатам исследования, с 2013 года среднегодовая температура в северной части озера выросла на 2°C, а в 2020 году достигла 6,5°C. За последние 30 лет теплые зимы участились, а летний сезон стал продолжительнее.

«Более раннее исчезновение ледового покрытия Ладожского озера приводит к перестройке экологической системы озера в связи с интенсивным проникновением ветровой энергии и света в водную массу озера. В конечном счете, вариации климата отражаются на уровне биологической продуктивности крупных озер»,— поясняет один из исследователей — профессор Михаил Науменко.

Ладожское озеро, как отмечают ученые, служит важной водной магистралью на Северо-Западе России, соединяющей Балтийское море с Северным Ледовитым океаном. Водоем является источником пресной воды для населения и промышленности, а также играет важную роль для рыбного промысла и выращивания рыбы.

Полина Мотызлевская