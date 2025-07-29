Директор «Тепло-группы» опроверг принадлежность аварийного участка у МКД Ижевска

В ООО «Тепло-группа» — горадминистрацией названо виновным в допущении «систематических аварийных ситуаций» на теплосетях возле ижевского многоквартирного дома на улице Холмогорова, 83 — опровергли информацию о принадлежности организации участка, на котором введен режим повышенной готовности. Как «Ъ-Удмуртия» рассказал директор организации Иван Рязанцев, участок находится в собственности других лиц, на балансе организации сети не состоят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Ранее муниципалитет указывал, что аварии на участке возникают из-за неисполнения «Тепло-группой» обязательств по содержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры. 28 июля на участке был введен режим повышенной готовности: до 1 августа «Т Плюс» проведет гидравлические испытания и выявит повреждения, после чего за счет бюджета города будут проведены аварийно-восстановительные работы. Эти средства, указали в горадминистрации, планируется взыскать с собственника теплосетей.