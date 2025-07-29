Режим повышенной готовности введен в одном из МКД Ижевска

С 28 июля в Ижевске введен режим повышенной готовности местного уровня возле жилого многоквартирного дома на улице Холмогорова, 83, из-за угрозы срыва теплоснабжения в отопительный сезон, сообщили в горадминистрации.

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Муниципалитет указывает, что компания «Тепло-Групп», которой принадлежит участок теплосетей, не занимается содержанием и ремонтом коммунальной инфраструктуры. «Как следствие — систематически возникающие аварийные ситуации на данных участках и многочисленные жалобы жителей микрорайона на отсутствие коммунальных услуг надлежащего качества»,— говорится в сообщении.

До 1 августа специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания участка теплосетей. После того, как будут выявлены повреждения, на коммуникациях за счет городского бюджета проведут аварийно-восстановительные работы. Расходы планируется взыскать с собственника теплосетей.