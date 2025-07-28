Жителей и гостей Петербурга предупредили о ливнях и грозах вечером 28 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 28 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Главный синоптик Петербурга, глава городского Гидрометцентра Александр Колесов, в свою очередь, сообщил, что в понедельник максимальная температура воздуха в городе на Неве достигла +30 градусов. В последние дни июля также будут высокие температуры: 30 июля — в районе +32,1 гр., 31-го числа — не менее +32,4 гр. В ночные часы температура упадет не сильно — до +20…+22 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил о продлении действующего в Петербурге «оранжевого» уровня опасности до 30 июля.

Жанна Усаченко