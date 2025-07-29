На Ставрополье зафиксировали снижение цен на овощи и непродовольственные товары

В июне 2025 года в Ставропольском крае снизилась стоимость яиц, овощей и непродовольственных товаров. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Южного главного управления Центробанка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На фоне роста производства в стране яйца в регионе дешевеют пятый месяц подряд. Доступнее стали и овощи. Заметнее всего в июне подешевела капуста, потерявшая в цене треть. За счет роста тепличного производства стоимость огурцов снизилась на 23,2%.

При этом аналитики отметили, что в сравнении с прошлым годом овощи подорожали в среднем на 16,6%.

Кроме этого, в Ставропольском крае второй месяц подряд фиксируют снижение цен на непродовольственные товары. Смартфоны, моноблоки и пылесосы подешевели в основном из-за снижения спроса, поскольку ставропольцы реже брали потребительские кредиты.

В то же время специалисты Центробанка зафиксировали рост стоимости на услуги, кофейные напитки и десерты. Удорожание с подорожанием техобслуживания, ремонта и увеличением зарплат.

Еще в июне в регионе почти на 30% выросли цены на проезд в пассажирском транспорте и на зарубежный отдых. Дороже стали и кофейные зерна из-за снижения урожая. Производители кондитерских изделий увеличили затраты на сырье, из-за чего их продукция выросла в цене в годовом выражении почти на 16%.

Отмечается, что стоимость товаров и услуг в Ставропольском крае в июне 2025 оказалась ниже, чем в среднем по России, однако годовая инфляция остается немного выше общероссийского показателя.

Наталья Белоштейн