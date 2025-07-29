На Дону 100 млн рублей направили на возмещение расходов на обучение детей

В Ростовской области на компенсацию расходов за очное обучение в колледжах и вузах выделили 100 млн руб. Об этом сообщила региональный министр труда и социального развития Ирина Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За оформлением компенсации уже обратились более 100 семей. Всего в этом году новой мерой поддержки смогут воспользоваться 1,5 тыс. семей.

Право на возмещение расходов имеют и родители, и дети (если они оплачивали обучение самостоятельно). Для этого после завершения обучения необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания в области.

Мария Хоперская