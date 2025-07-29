Правительство ХМАО переносит коммуникацию в мессенджер MAX

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук поручил руководителям департаментов регионального правительства, муниципалитетов и подведомственных организаций до 30 июля «произвести подключение» к национальному мессенджеру MAX, а до 15 августа перевести туда «внутреннюю коммуникацию». Об этом глава ХМАО написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Кухарук напомнил, что округ является одним из шести регионов-пилотов по внедрению MAX «как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона» (в мессенджер интегрируется платформа «Сферум»). «В ближайшее время национальный мессенджер станет основной платформой и для работы органов государственной власти»,— добавил Руслан Кухарук.

Напомним, 28 июля губернатор Кемеровской области Илья Середюк анонсировал перевод в MAX всех рабочих чатов правительства региона и нижестоящих администраций.

Подробнее — в материале «Губернатор присоединился к чату».

Андрей Прах