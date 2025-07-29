В Кабардинке под Геленджиком горят 9 га леса

В селе Кабардинка под Геленджиком горят 9 га леса, уточнили в МЧС. Ранее во вторник местные власти сообщали, что площадь пожара оценивалась в 4 га. На месте работают почти 50 человек и более 10 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

«Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве», — сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Глава города Алексей Богодистов в Telegram-канале заявил, что «для скорейшей локализации возгорания наращиваются силы и средства».

АО «Россети Кубань» ограничило электроснабжение вблизи Кабардинки, чтобы локализировать пожар. Муниципальный Центр Управления сообщил, что свет отключат более чем в 60 районах. На какой срок вводятся ограничения, в пресс-службе не уточнили.

На прошлой неделе в Краснодарском крае предупреждали о высокой пожароопасности. 25 июля в большинстве районов региона, включая Черноморское побережье, ожидалась чрезвычайная (пятый класс) и высокая (четвертый класс) пожароопасность.